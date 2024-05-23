يحتفل صالون "نفرتيتي" الثقافي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش، بمرور عام على تأسيسه، تحت رعاية وزارة الثقافة.

وتقام في السادسة مساء بعد غد السبت، بقصر الأمير طاز بالخليفة، فعالية جديدة بعنوان "عام من الحفاوة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني"، بحضور ضيوف الصالون الذي أثروا فعالياته على مدار العام، وعدد من الشخصيات العامة والثقافية المتخصصة في علوم الآثار والثقافة والتراث، ويدير الصالون الإعلامية هبة رشوان.

ويتضمن الاحتفال تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية، كما يعرض فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن فعاليات صالون نفرتيتي على مدار عام كامل، يليه افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي استيعادي لكل من الفنان جلال المسري، والفنان بولس إسحاق بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، يحمل عنوان "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر".

ويضم المعرض 120 لوحة تصوير فوتوغرافي تجسد تعانق مآذن المساجد، وأجراس الكنائس من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.

كما يقدم أساتذة بيت العود العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل "تريو" موسيقي مستوحى من التراث الموسيقي للفنانين مايكل إنسي، سلام بشر، وشهد هشام.