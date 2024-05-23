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يواصل جيش الاحتلال، فرض حصار على مستشفى العودة في شمال قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي وسط إطلاق كثيف للنار.

وقال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة محمد صالحة في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما زلنا حتى هذه اللحظة تحت الحصار لليوم الخامس على التوالي».

وأضاف أن جنود الاحتلال متواجدون في ساحات المستشفى وفي المنازل المجاورة له، مشيرا إلى إطلاق نار وقذائف بشكل متواصل في اتجاه المستشفى.

وأكد صالحة، اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى وإجبار الطواقم الطبية على مغادرته، متابعا : «موجود معي 13 من الطواقم فقط و11 مريضاً وسيدتين مرافقات لأطفال جرحى».

وتواجد في المستشفى خلال المداهمة 153 شخصا، بحسب صالحة.

فيما قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأول الثلاثاء، إن مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان وهما آخر مستشفيين ما زالا مفتوحين في شمال غزة، بالكاد يعملان.

وذكر أطباء في المستشفيين أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مبانيهما ونشرت قناصة قرب أحدهما كما قامت بتدمير السور الجنوبي للمستشفى.