الأمن السوري يلقي القبض على قيادي سابق متورط بجرائم حرب في اللاذقية

الداخلية السورية أعلنت إلقاء القبض على المدعو "آصف رفعت سالم" أحد قياديي لواء درع الوطن التابع لرامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع

ألقت قوات الأمن السوري، الجمعة، القبض على القيادي السابق آصف رفعت سالم، وهو أحد قياديي لواء درع الوطن، التابع لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية، أوردته عبر حسابها على منصة "تلجرام".

وقالت وزارة الداخلية، إن "مديرية أمن اللاذقية (شمال غرب) ألقت القبض على المجرم آصف رفعت سالم، أحد قياديي ما يسمى لواء درع الوطن، التابع للمجرم رامي مخلوف".

وأشارت إلى أن سالم، "متورط في جرائم حرب في منطقتي الزبداني ومضايا (تتبعان لمحافظة ريف دمشق)".

ولفتت الوزارة، إلى أنه "شارك في تصنيع البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها الطائرات المروحية، والتي دمرت العديد من المدن والبلدات السورية".

وأوضحت أن المتهم "أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات.

كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر الماضي، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.