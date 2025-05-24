نابولي يحسم لقب الدوري الإيطالي بهدفين من ماكتوميناي ولوككو

حسم نادي نابولي لقب الدوري الإيطالي (السكوديتو) للمرة الثانية في ثلاثة أعوام، بعد فوزه الثمين 2-0 على كالياري في الجولة الأخيرة من الموسم، في لقاء أقيم مساء الجمعة 23 مايو 2025 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

دخل نابولي المباراة متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على إنتر ميلان، وكان مصير اللقب بين يديه.

ورغم غياب المدرب أنطونيو كونتي للإيقاف، وعدد من اللاعبين بسبب الإصابة، أظهر الفريق عزيمة قوية لحسم التتويج.

جاء الهدف الأول بتوقيع الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 42، بعد كرة عرضية من ماتيو بوليتانو، ليروضها ماكتوميناي بطريقة رائعة ويسجل هدفاً أكروباتياً بلمسة فنية رائعة، هو الثامن له هذا الموسم في الدوري.

وأضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 51، حين تلقى كرة طويلة من أمير رحماني، فتفوق على المدافع ييري مينا، وراوغ الحارس ليضع الكرة بثقة في الشباك، مؤكداً تفوق فريق الجنوب الإيطالي.

ورغم محاولات كالياري، الذي ضمن بقاءه مسبقاً، فإن الحارس أليكس ميريت حافظ على نظافة شباكه، ليُطلق صافرة الأفراح في المدرجات، حيث احتشد الآلاف في ملعب مارادونا وساحة بيازا ديل بليبيشيتو لمتابعة لحظات التتويج التاريخية.

بهذا الفوز، توج نابولي بلقبه الرابع في الدوري الإيطالي، مؤكدًا عودته القوية إلى مصاف الأندية الكبرى في إيطاليا، بقيادة نجومه ماكتوميناي ولوككو.