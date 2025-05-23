الفنانة دينا فاضل تدعو لاكتشاف أعماق الإنسان من خلال معرضها «الكون بداخلك»

افتتحت الفنانة التشكيلية دينا فاضل معرضها التشكيلى الجديد والذى يأتى تحت عنوان «الكون بداخلك» بجاليرى بيكاسو بالزمالك.

ينبع هذا المعرض من روح الفلسفة الصوفية، حيث نستكشف من خلاله الترابط العميق بين جميع عناصر الوجود، كما يطلق الدعوة إلى رحلة داخلية لاكتشاف الكون فى أعماق الإنسان.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 30 مايو 2025.

دينا فاضل هى فنانة تشكيلية، وكاتبة تستمد إلهامها من العالم الروحى، الذى يمنح أعمالها طاقة وتدفّقًا صوفيًا يتجلّى فى كل تفصيلة من فنّها، وتهتم بالعلاقة بين الفن والحركة، حيث ترى أنها وسيلة لانسجام الجسد والروح والعقل، وانسيابهم فى رحلة تتخطى حدود المكان والزمان.