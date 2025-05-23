حقق فيلم "المشروع X" أمس 5 ملايين و550 ألف جنيه، ليحتل صدارة شباك التذاكر لليوم الثاني على التوالي، وتصل إجمالي إيراداته على مدار يومين، إلى 8 ملايين و875 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته الفنانين كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ومريم الجندي، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف أمير كرارة وماجد الكدوانى، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق حول شخصية يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من قلب مصر إلى الفاتيكان وحتى أعماق البحار.

يسعى يوسف لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة ملكية أم أنه بُنى لهدف آخر أكثر غموضًا، وتم تصوير الفيلم فى تركيا، وإيطاليا، والسلفادور، إلى جانب مصر.