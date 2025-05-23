تموين دمياط تحبط تهريب 8 آلاف لتر بنزين بعد انقلاب السيارة في مصرف زراعي

تمكنت مديرية التموين بدمياط، برئاسة مجدي عبد الكريم، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من البنزين وبيعها في السوق السوداء، وذلك بعد تتبع إحدى السيارات التي كانت تنقل البنزين بطريقة غير مشروعة.

ووفق بيان صادر عن مديرية التموين بدمياط، فإنه خلال محاولة السائق التهريب عبر أحد الطرق الزراعية المقطوعة، وبسبب السرعة الجنونية، انقلبت السيارة في مروى مياه بأرض زراعية، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة المعنية، وتوجهت إلى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والشرطة ومسؤولو المحافظة ومجلس المدينة، وتم استخدام المعدات اللازمة لرفع السيارة.

وتم تفريغ الحمولة التي كانت على متن السيارة وتُقدَّر بـ 8 آلاف لتر بنزين داخل إحدى محطات الوقود، مما ساهم في درء خطر داهم كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة، نتيجة تهور السائق الذي تم ضبطه والتحفظ عليه، إلى جانب السيارة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المتهم والسيارة إلى قسم الشرطة، وعرضه على وكيل النائب العام لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار حملات المتابعة والرقابة على المنظومة التموينية لمنع أي محاولات للتلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود المديرية في ضبط الأسواق، مشيدًا بيقظة الأجهزة المعنية في التصدي لمحاولات التهريب والتلاعب بمقدرات المواطنين.