شرطة كوستاريكا تضبط 5 حيوانات كابيبارا وكوكايين في مركبة هاربة

ضبطت شرطة كوستاريكا خمسة حيوانات كابيبارا، وكوكايين وماريجوانا بعد مطاردة مركبة هاربة على طريق سريع يمتد على طول ساحل المحيط الهادئ للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى يوم الخميس.

وتعد هذه القوارض الكبيرة من أقارب خنازير غينيا الأستوائية في أمريكا الجنوبية، وقد أصبحت تحظى بشعبية كبيرة على المنصات الاجتماعية. لكن كوستاريكا ليست موطنها الأصلي ، وقالت وزارة الأمن العام يوم الخميس إن حيازتها أو نقلها أو الاتجار بها غير قانوني. وذكرت الوكالة أنها لم تسجل أي عملية ضبط أخرى لهذه الحيوانات من قبل.

وتم اعتقال رجلين كانا في المركبة، وكلاهما له سجل إجرامي.

وقال وزير الأمن ماريو زامورا:"كانت الإجراءات الشرطية مهمة وتظهر التداخل حيث يتلاقى عالم المخدرات مع إدخال حيوانات غير محلية ".

وتم تسليم حيوانات الكابيبارا إلى النظام الوطني للمحميات لتقييمها من قبل الأطباء البيطريين. وبما أن كوستاريكا ليست موطنها الأصلي ، فلا يمكن إطلاقها في كوستاريكا، لذلك سيتم نقلها إلى ملجأ لبرامج التعليم البيئي والحفظ.