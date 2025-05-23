منظمة الدول الأمريكية تواجه ضغطا من أمريكا للمساعدة في قمع عنف العصابات في هايتي

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تعرضت منظمة الدول الأمريكية اليوم الخميس لضغط للمساعدة في قمع عنف العصابات في هايتي فيما تكافح بعثة مدعومة من الأمم المتحدة بقيادة الشرطة الكينية في الدولة المضطربة الواقعة في الكاريبي في ظل نقص التمويل والأفراد.

وقالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية حضرت اجتماعا لمنظمة الدول الأمريكية بشأن الأزمة الأمنية في هايتي إن المنظمة التي يقع مقرها في واشنطن يقع على عاتقها دور رئيسي في البلاد.

وذكرت باربرا فاينستين، نائبة مساعد الوزير لشؤون الكاريبي وهايتي في مكتب شؤون النصف الغربي من العالم بوزارة الخارجية الأمريكية: "هناك إمكانية للقيام بما هو أكثر بكثير ويجب أن يتم القيام به".

ورددت فاينستين تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب في جلسة بشأن هايتي.