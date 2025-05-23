رصيد القمح بصومعة القطاع العام في ميناء دمياط يقترب من 35 ألف طن

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 27 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط اليوم، أن رصيد القمح في صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34,967 طنًا، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 32,316 طنًا، كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا من وإلى الميناء 5,900 شاحنة.

وبخصوص حركة الصادر من البضائع العامة، فقد بلغت 32,387 طنًا، تضمنت: 3,725 طن يوريا، 712 طن كلينكر، 9,700 طن علف بنجر، 6,110 طن جبس، و12,140 طن بضائع متنوعة.

أما حركة الوارد من البضائع العامة، فقد بلغت 25,977 طنًا، شملت: 7,000 طن قمح، 8,100 طن ذرة، 1,652 طن خشب زان، 8,220 طن حديد، 375 طن فول صويا، و650 طن بضائع متنوعة.

جدير بالذكر أن هيئة الميناء تواصل جهودها لتعزيز كفاءة حركة السفن والبضائع، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة القدرة التنافسية للميناء على البحر المتوسط.



