اعتقال 30 شخصا بأيرلندا الشمالية في حملة إجراءات ضد تهريب البشر

ألقت الجهات الأمنية القبض على أكثر من ثلاثين شخصا وصادرت أصولا ذات شبه جنائية بقيمة 17 ألف جنيه إسترليني (22900 دولار) في حملة إجراءات صارمة ضد تهريب البشر في أيرلندا الشمالية.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بمصادرة شاحنة نقل ثقيل على صلة بغرامة غير مسددة بسبب نقل أشخاص خلسة.

وتبلغ الغرامة 144 ألف جنيه إسترليني.

وجاء اعتقال 33 مهاجرا غير شرعيا ومهربي بشر مشتبه بهم في إطار عملية استغرقت ثلاثة أيام للتصدي للمجرمين الذين يستغلون منطقة السفر المشتركة في الموانئ والمطارات في أيرلندا الشمالية وشمال غرب إنجلترا وويلز.

وهذه سادس عملية من نوعها في التعاون بين جهاز شرطة أيرلندا الشمالية و آن جاردا سيوشانا وهي خدمة الشرطة الوطنية في جمهورية أيرلندا، ووكالة مكافحة الجريمة الوطنية وغيرها من قوات الشرطة البريطانية وقوات الحدود وشركاء دوليين.

وقالت وزارة الداخلية إنه جرى القبض على 60 شخصا وضبط أكثر من 405 ألف جنيه إسترليني الناتجة عن الأعمال غير القانونية لإساءة استغلال منطقة السفر المشتركة منذ تولت الحكومة العمالية السلطة في يوليو العام الماضي.