حماس تدين دعوة نائب أمريكي لقصف غزة نوويًا: تحريض على الإبادة

علقت حركة حماس، على دعوة نائب أمريكي لقصف قطاع غزة نوويًا، وقالت إنه تحريض على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية.

وذكرت حماس في بيان، مساء الجمعة، إنها تدين تصريحات عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين، التي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي، في خطاب مفعم بالكراهية والتحريض على الإبادة الجماعية.

وأضاف البيان أن هذه الدعوة المتطرفة تعد جريمةً مكتملة الأركان، ودليلًا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأمريكية ومن الكونجرس الذي بات منصة لتبرير جرائم الاحتلال وتشجيعها، عندما استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفتت إلى أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحريضًا علنيًا على استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني.

وتابعت حماس: «رغم هذه الدعوات الوحشية، فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا، ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه».

وكان فاين قد دعا إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي، ووصف القضية الفلسطينية بـ«الشريرة».

جاء ذلك تعليقا على حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية أثناء وجودهما خارج متحف التراث اليهودي قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، حيث كانت تعقد فعالية للجنة اليهودية الأمريكية.

وأضاف النائب الأمريكي خلال مقابلة عبر قناة «فوكس نيوز»، أن النهاية الوحيدة للصراع في غزة تتمثل في الاستسلام الكامل والتام من قبل كل من يدعم ما سماه «الإرهاب»، على حد تعبيره.