مدرب السعودية: لا نعد بالمعجزات ولكن سنقاتل في كأس العالم

عقد اليوناني جورجيوس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، لإعلان قائمة المنتخب والكشف عن تفاصيل برنامج المرحلة الأخيرة من الاستعداد لكأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 18 يوليو المقبلين.

وكانت القرعة وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

واستهل دونيس المؤتمر الصحفي بالإعلان عن قائمة المنتخب والتي ضمت 30 لاعبا وأعرب المدرب السابق بفريق الخليج عن ثقته في إمكانيات اللاعبين مشيرا إلى أن فترة الإعداد المقبلة سيتم العمل من خلالها على التأقلم مع الأفكار وتكوين مجموعة قوية جاهزة للقتال كما أكد أن القائمة المختارة لديها دقائق لعب كافية في الدوري السعودي، مضيفا: "نعلم أن البناء يعتمد على النتائج، لكن أولويتنا هي بناء الثقة، ونعمل في جميع الاتجاهات، ونريد فريقًا منضبطًا، وسنشاهد منتخبًا قادرًا على الظهور برغبة وشغف كبيرين".

وتابع دونيس: "معرفتي بالدوري السعودي ستسهل المهمة قبل كأس العالم، وهدفي هو إيجاد الطريقة الأنسب للتناغم، كل مدرب له أفكاره وفلسفته، لكننا سنعد ببناء فريق تنافسي وجاهز للقتالية بأعلى المستويات، وسعدت كثيرا حين انتصر المنتخب السعودي على الأرجنتين وهدفنا خلق فريق تنافسي".

وواصل مدرب منتخب السعودية: "لكل مدرب أفكار مختلفة، وأعلم كيفية إدارة اللاعبين وأعرف بدقة عالية الدوري السعودي بسنوات خبرتي، وأدرك خصائص اللاعب السعودي جيدا.. هدفنا أن نكون منافسين ونقاتل، أنا سعيد بما قدمه المنتخب في كأس العالم الماضية، وفوز المنتخب على الأرجنتين، وهدفي الآن نعطي كل شيء في كل مباراة ونقاتل لأجل النتائج الإيجابية"، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع المعجزات من البداية لكنه سيبدأ مع المنتخب خطوة بخطوة.

وتطرق دونيس للحديث عن التجربة السعودية بعد استقدام نجوم عالميين إلى الدوري حيث قال: " أغلب القرارات لها جوانب إيجابية وسلبية، ومن ضمن الإيجابيات خلال السنوات العشر الأخيرة تواجد لاعبين أجانب بمستوى عالٍ، وهذا يساعد اللاعب السعودي على التطور والارتقاء في جميع النواحي ومنافستهم. والقائمة التي انضمت لديهم عدد جيد من دقائق اللعب، وأؤمن بإمكاناتهم، لكن عليهم التحلي بالشغف والرغبة والعمل الجاد".

ووجه المدرب اليوناني رسالة إلى لاعبي السعودية مؤكدا أن الانضمام للمنتخب خطوة إيجابية ولكن عليهم إثبات ذلك بالبقاء والاستمرار مع المنتخب بإظهار إمكانياتهم، مشيرا إلى أن النجاح ليس بالأسماء بل بالعمل الجماعي.

وأضاف: "سننقل للاعبين الرسالة الصحيحة والهدف منها تطوير الجوانب التكتيكية والفنية، والوصول بأن تكون المجموعة أقوى وأن تكون في الاتزان الذهني في حال استقبال هدف أو تسجيل هدف بلحظة مميزة أو أقل منها، سنعمل على كل الأصعدة التي تجعل كل المجموعة بتنافسية عالية".

وبسؤاله عما يعد به خلال الفترة المقبلة قال دونيس: "تطلعاتي أريدها مختلفة، أفضّل أن نلتزم بجميع ما تطرقت به من ناحية العمل والبناء والاستمرار بقوة، وحلمي تحقيق كأس آسيا".

وعن عدم استدعاء مراد هوساوي وهمام الهمامي قال دونيس: "لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل شخصي، مراد كان لاعبي مع الخليج وهو موهوب لكنه لم يخض دقائق لعب كافية مع الهلال، وباب المنتخب السعودي دائما مفتوح للجميع والفترة الماضية وقفنا على جاهزية اللاعبين".