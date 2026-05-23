محافظة الإسكندرية تكثف حملاتها الرقابية قبل عيد الأضحى

كثّفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والخدمية بمختلف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، تنفيذا لتوجيهات المهندس أيمن عطية بشأن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروضات الغذائية.

ونفذت الأحياء والجهات الرقابية المختصة، وفق بيان لها، حملات موسعة شملت محلات الجزارة وشوادر الأضاحي والمنشآت الغذائية والتجارية، لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتنفيذ قرار حظر الشوادر المخالفة بالطريق العام، إلى جانب فحص صلاحية اللحوم والمواد الغذائية المعروضة.

وفي حي شرق، نفذت الأجهزة المختصة حملات شملت مناطق وينجت وشدس والسيوف وسموحة، وأسفرت عن تحصيل 236 ألف جنيه، وغلق منشأة مخالفة بالسيوف، مع متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وفي حي منتزه أول، أسفرت الحملات عن تحصيل 200 ألف جنيه غرامات، مع تشديد الرقابة على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم.

وفي حي غرب، تم تنفيذ حملات مكثفة بمناطق كرموز ومينا البصل والمنشية الجديدة والمنطقة الصناعية وشارع 188، وأسفرت عن تحصيل 180 ألف جنيه، وإعدام 130 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير مخالفات وإنذارات للمنشآت غير الملتزمة.

وفي حي ثان المنتزه، أسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية بقيمة 83 ألف جنيه على المخالفين لقرار تنظيم الشوادر والذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي حي الجمرك، شملت الحملات المرور على 22 منشأة، وأسفرت عن غلق 4 منشآت مخالفة، وإعدام 36 كيلو من المنتجات الغذائية غير الصالحة، والتحفظ على سلع مجهولة المصدر.

وفي حي وسط، رصدت الحملات 14 منشأة غير مرخصة، وتم غلق منشأة لتدني الاشتراطات الصحية، وإعدام 10 كيلو جرامات من اللحوم غير الصالحة، مع متابعة اشتراطات السلامة المهنية.

وفي مركز ومدينة برج العرب، شملت الحملات محلات الجزارة بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، وأسفرت عن تحصيل 15 ألف جنيه غرامات، إلى جانب مراجعة التراخيص وسلامة المعروضات.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات المكثفة على مدار الساعة بجميع الأحياء، لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات، وضمان سلامة وجودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.