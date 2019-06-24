أمريكا والإمارات وبريطانيا والسعودية تعبر عن قلقها من التوتر المتصاعد في المنطقة

أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن (السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بيانا، اليوم الأحد، عبرت خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

كما أعرب أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، مجددين التأكيد على الالتزام بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة وداعين جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم.

وقال البيان: "تعبر كل من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 أيار/مايو وفي خليج عمان بتاريخ 13 حزيران/يونيو، إذ إن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا ... وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة ونحثُ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر".

وأضاف: "إننا نذكر هنا التوتر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز وندين على وجه الخصوص الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو والذي نتج عنه إصابة 26 مدنيا ونعبر عن دعمنا الكامل للسعودية وندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران".

ودعت أعضاء اللجنة الرباعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزا".

وقال البيان: "ندعو جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم وندعو الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأممية للتحقق والتفتيش".

وتابع البيان: "ندعو الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وننتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 تموز/يوليو".

ورأت دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.