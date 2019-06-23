‎دورى بيبسيكو للمدارس يوقع بروتوكول تعاون مع نادى بنفيكا البرتغالى

‎ وقع دورى بيبسيكو للمدارس بروتوكول تعاون مع نادى بنفيكا، أحد أكبر الأندية البرتغالية، وشركة راديانت، الشركة الرياضية الرائدة.

ويساهم البروتوكول الواعد فى منح لاعبى دورى بيبسيكو للمدارس الفرصة للتدريب وفقًا لمعايير نادى بنفيكا الدولية، ونقل المعرفة الفنية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم فنيا للتأهل للأندية المحلية والعالمية.

‎قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر إن دورى بيبسيكو للمدارس يؤمن بأنه لا يوجد مستحيل، ويمكن للجميع تحقيق أحلامهم بالعزيمة والإصرار وأنه لشرف أن الفرعون المصرى محمد صلاح كان أحد اكتشافات دورى بيبسيكو للمدارس ومثالا حيا على تحدى العواقب وتحقيق المستحيل». وأكد على الدور الحيوى الذى يلعبه دورى بيبسيكو للمدارس فى اكتشاف وتطوير المواهب الشابة وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق احلامهم، ويأتى بروتوكول التعاون مع نادى بنفيكا البرتغالى كركيزة من ركائز نجاح دورى بيبسيكو للمدارس.