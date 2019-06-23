بورصة الكويت تستعد للإدراج على مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة

من المرجح أن تقوم مؤسسة "إم إس سي آي" للمؤشرات بإدراج الأسهم الكويتية على مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة هذا الأسبوع، ما قد يتسبب في إحداث تدفقات بقيمة 8ر2 مليار دولار من صناديق ذات استراتيجيات الإدارة السلبية، حسبما قال رئيس البورصة الكويتية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن محمد العصيمي القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة الكويت في مقابلة اليوم الأحد قوله إننا "نفذنا كل الاشتراطات المطلوبة من جانب إم إس سي آي".

وقال "لقد عرضنا أيضا على المستثمرين الدوليين خدمات ومنتجات إضافية كانوا يتطلعون إليها وبعض التغييرات في اللوائح التي طلبوها".

ومن المقرر أن تعلن مؤسسة المؤشرات، ومقرها نيويورك والتي ترتبط مجموعة مؤشراتها بأصول تبلغ قيمتها 8ر1 تريليون دولار، بعد غد الثلاثاء عما إذا كانت ستقوم برفع تصنيف البلاد من مستواه الحالي. وسوف يتم اعلان القرار بعد وقت قصير بعد الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا.

ويعد هذا القرار خطوة مهمة بالنسبة لتلك الدولة الخليجية الصغيرة ولسوق أسهمها البالغ قيمته 98 مليار دولار والذي يشبه في حجمه حجم بورصتي أيرلندا ونيوزيلندا.

وكانت قد تمت رفع تصنيف السوق الكويتية ليتم إدراجه على مؤشر "فاينانشيال تايمز راسل" قبل أقل من عام.