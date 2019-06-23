رئيسة «إيتيدا»: نشجع الشراكة بين الشركات الناشئة وأصحاب الابتكارات وصناديق الاستثمار

أكدت المهندسة هالة الجوهرى رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الملعومات «ايتيدا» على أهمية استضافة مصر للمنتدى الاستثمار والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى لما يمثله من فرصه لجميع الأطراف المعنية من مجتمع ريادة الأعمال فى مصر وبيئة الابتكار حيث يعمل على تشجيع التعاون وتحفيز الشراكات المحتملة بين الشركات الناشئة وأصحاب الابتكارات من جهة، ومؤسسات التمويل وصناديق ومؤسسات الاستثمار من جهة أخرى، وذلك من خلال جلسات التواصل وورش العمل والاجتماعات الثنائية.

وأشار ايمانويل نوتارى، المفوض العام لشبكة الاستثمار الفرنسية «أنيمافى كلمته إلى الدور الذى تلعبه المؤسسة والتى تتخذ من مدينة مرسيليا بفرنسا مقرا لها فى مشروع ومبادرة لتحسين مناخ الأعمال فى دول البحر المتوسط ودفع عمليات النمو الاقتصادى وتشجيع عمليات التنمية المشتركة والمستدامة للمنطقة.

وشارك فى المنتدى العديد من المتحدثين الدوليين من ذوى الاختصاص فى مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والابداع والاستثمار فى الشركات الناشئة وبحوث الأسواق الناشئة فى ريادة الأعمال ومن ضمنهم فيليب بهوشى، الرئيس مؤسس منصة «ماجنيت التنفيذى للتواصل بين الشركات الناشئة، وكذلك ويسندورب، رئيس شعبة ترويج الاستثمار فى قسم الاستثمار والمشاريع بمؤسسة الأونكتاد؛ ورشيد ماعنينو، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، شفايجر».

كما جمع المنتدى المفتوح أصحاب المصلحة فى نظام الابتكار والاستثمار فى مصر وشمال افريقيا وأوروبا والبحر المتوسط، والمستثمرين، والشركات من القطاعين العام والخاص.