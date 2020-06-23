 السيسي يصدق على تعديلات قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة - بوابة الشروق
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السيسي يصدق على تعديلات قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 3:36 م


وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.


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