السيسي يصدق على تعديلات قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.