صندوق النقد الدولي يعلن تأمين تعهدات تمويلية تتيح تخفيفا شاملا لديون السودان

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أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الثلاثاء أن الصندوق حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح له بتخفيف شامل لديون السودان.

وجاء في بيان لصندوق النقد أن 101 دولة عضو في الصندوق تعهدت بتقديم تمويل يزيد عن 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وهي أصل احتياطي استحدثه الصندوق، بما يعادل (7ر1415 مليون دولار أمريكي).

وبحسب البيان، سيعمل ذلك على تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي ويسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق ويسهل عمل "مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" وغيرها من عمليات التخفيف لديون السودان. وسيعمل هذا أيضا على تحرير كميات كبيرة من مساعدات التنمية وتهيئة الظروف لنسبة نمو أعلى وأكثر شمولاً في السودان.

ورحبت جورجيفا بهذا "الإنجاز"، مشيرة إلى أن أنه "يمثل فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي".

وأضافت: "سيواصل الصندوق دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية".

وشكرت جورجيفا الدول الأعضاء في الصندوق على "هذا الدعم السخي".