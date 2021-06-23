ميناء دمياط يتعامل مع 22 سفينة متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه: إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 22 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 18495 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24260 طنا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 765 حاوية مكافئة، تشتمل على خضراوات ومحاصيل زراعية و فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والجزائر والسعودية، فرنسا وإيطاليا واليونان، أسبانيا وسنغافورة وهولندا، الصين وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 434 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1412 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 45976 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22302 طن، كما غادر قطار مكون من 25 عربة، بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما، قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4757 شاحنة.