العواصف تتسبب في أضرار بملايين الدولارات بسويسرا

تسببت حبات الثلج التي خلفتها العواصف، في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الفرنكات في سويسرا.

وقدرت شركة التأمين "شفايتزر هاجل"، التي تشرف على حوالي 30 ألف مزرعة، اليوم الثلاثاء، حجم الأضرار التي سببتها العواصف في الأيام الأربعة الماضية بـ18 مليون فرنك (19.6 مليون دولار)، وتحدثت شركة التأمين "أكسا" عن 45 مليون فرنك.

ووفقًا لخدمة الطقس التابعة للإذاعة العامة "إس أر إف"، نشأ البرد في سحابة رعدية قوية، ورافق البرد فيضانات وبصفة خاصة أمس الاثنين.

وفي منطقتى برن وزوج، تلقت خدمات الطوارئ العديد من التقارير عن حدوث فيضانات، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية السويسريون المزيد من العواصف الرعدية حتى يوم الجمعة.