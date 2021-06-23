أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع أعداد المواليد في كوريا الجنوبية خلال شهر أبريل الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن 22 ألفا و 820 رضيعا ولدوا خلال شهر أبريل الماضي، بانخفاض بنسبة 2ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا أدنى عدد للمواليد يتم تسجيله خلال شهر أبريل منذ 1981، عندما بدأت الوكالة في إحصاء البيانات المتعلقة بالمواليد.

وتواجه كوريا الجنوبية تراجعا في أعداد المواليد، حيث يرجئ الكثير من الشباب الزواج أو يتخلون عن فكرة الزواج وإنجاب الأطفال في ظل التباطؤ الاقتصادي.

وقد وصل إجمالي معدل الخصوبة، الذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم امرأة طوال حياتها، لمستوى قياسي منخفض بلغ 84ر0 العام الماضي، الذي يعد ثالث عام على التوالي يتراجع فيه المعدل دون 1 %.

وبلغ إجمالي معدل الخصوبة خلال الربع الأول 88ر0، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.

وارتفع عدد الوفيات خلال شهر نيسان/أبريل الماضي للشهر الثاني على التوالي في ظل تسارع وتيرة الشيخوخة.

وبلغ عدد الوفيات 25 ألفا و 87 حالة خلال نيسان/أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 7ر1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقد سجلت كوريا الجنوبية أول تراجع طبيعي في تعداد السكان العام الماضي، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد في ظل تسارع وتيرة الشيخوخة وتراجع أعداد المواليد.