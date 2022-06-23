ألمانيا ترفع حالة التأهب بعد تخفيض روسيا لإمداداتها بالغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن برلين بدأت تعاني من نقص في إمدادات الغاز، داعيًا إلى تقليل استهلاك الغاز بانتظار قدوم الشتاء، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأعلن الوزير، عن رفع ألمانيا حالة التأهب بعد تخفيض روسيا لإمداداتها بالغاز، قائلًا إن الحكومة الألمانية لن تسمح حتى الآن للشركات، بأن ترفع من أسعار الغاز.

وأمس الأربعاء، صرح وزير الاقتصاد الألماني بأن على بلاده أن تتأهب لاحتمال أن يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خفض المزيد من كميات الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن شأن مثل هذا القرار أن يدفع برلين إلى الدخول في المرحلة التالية من خطة طوارئ الغاز.

وبحسب مسؤول مطلع على الخطة، طلب عدم الكشف عن هويته، من المتوقع حدوث هذه الخطوة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقد يعني تفعيل المرحلة الثانية من الخطة، إحداث تغيير في القانون للسماح لشركات الطاقة بتحميل الزيادة في التكاليف على المنازل والأعمال التجارية، ما يعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات والأسر.

كما يعني التفعيل أيضًا، إطلاق عمل المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم؛ للتقليل من استهلاك الغاز.