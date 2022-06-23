بوتين: نفوذ دول مجموعة البريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة البريكس الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس، قال بوتين إن «روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة مع الشركاء في مجموعة (بريكس)».

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن «التحديات والتهديدات العابرة للحدود، تتطلب استجابات مشتركة لها وعلى أساس من التعاون الصادق»، لافتًا إلى أن «نفوذ دول مجموعة البريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي».

ومن المتوقع أن يبحث زعماء الدول الخمس، حالة وآفاق التعاون بينها في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، حسبما أكد المكتب الصحفي للكرملين.

وسيبحث الزعماء كذلك القضايا الدولية والإقليمية الملحة. وسيصدرون بيانا ختاميا في أعقاب القمة.

ومن بين القضايا الرئيسية على جدول الأعمال سيكون توسيع المجموعة، حيث أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مايو الماضي، أن الأرجنتين والسعودية أبدتا اهتماما بالانضمام إلى «بريكس».

وسيكون موضوعا مهما للمناقشات التخلص الجزئي من الدولار في التعاملات التجارية بين الدول، علما بأن الرئيس الروسي كان قد أشار إلى أن روسيا والشركاء في «بريكس» يدرسون إنشاء آليات موثوق بها للتعاملات التجارية، إضافة إلى إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة عملات دول «بريكس» وتوسيع دائرة استخدام منظومة «مير» الروسية للمدفوعات.