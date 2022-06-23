صادق مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.448، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في كل أنحاء الوطن، لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 30 يونيو 2022 في الساعة السادسة مساء، حتى الأحد 31 يوليو 2022 في الساعة السادسة مساء.



وخلص الوزير إلى أن الحكومة تتوخى، من خلال المصادقة على مشروع هذا المرسوم، الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من السلطات العمومية، للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».