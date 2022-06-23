كشفت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك سوف يعلن صباح اليوم الخميس عن مستوى الإنذار لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز.

لكن لن يتم بعد منح شركات الغاز الفرصة لزيادة أسعار الغاز بموجب قانون أمن الطاقة، بحسب المصادر.

يذكر أن ألمانيا تسارع الآن إلى خفض اعتمادها على الطاقة الروسية، حيث تقلص موسكو إمداداتها من الغاز للدول الغربية، فيما يعتبر انتقاما من العقوبات التي جرى فرضها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويقول الخبراء إن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل توقف ألمانيا تماما عن الاعتماد على الطاقة الروسية، إما بقرار سياسي أو بناء على إرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.