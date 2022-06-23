مستشار ألمانيا يسعى لإعادة إحياء وعد الانضمام للاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول البلقان

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، لاستئناف عملية الانضمام المتعثرة للاتحاد الأوروبي بالنسبة لدول البلقان.

وقال شولتس اليوم الخميس قبل قمة للاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في بروكسل، إن هذه الدول انتظرت منذ نحو 20 عاما الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وتابع المستشار الألماني: "من وجهة نظري، فإنه من المهم للغاية أن يصير هذا وعدا موثوقا حاليا"، مشددا على ضرورة أن تؤدي المساعي الكثيرة التي قامت بها هذه الدول إلى الانضمام.

وقال شولتس أيضا: "ألمانيا سوف تدعم الأنشطة الخاصة بدول البلقان الغربية في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي. إننا نشعر بالمسؤولية تجاه نجاح هذه الدول في مساعيها".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تعهد لألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وكوسوفو في عام 2003 بالانضمام إلى الاتحاد. ولكن عملية الانضمام متوقفة حاليا.