الإمارات تبدأ في تسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

بدأت الإمارات، اليوم الخميس، في تسيير جسر جوي، يحمل سلالًا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية، إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني؛ لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان، وذلك بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات، لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان، والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً، وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين، وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال، خاصة من الأسر الأفغانية وكبار السن والأطفال والنساء.

وقال مسؤولون في إدارة الكوارث، إن عدد القتلى جراء زلزال ضرب أفغانستان بلغ ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 1500، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا، مع تدفق المعلومات من القرى في المناطق الجبلية النائية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية، منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية على الأرض، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة، كما أظهرت أن عددا غير معروف من الناس ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وفي مناطق نائية.

وقال موظفو الصحة والإغاثة، إن عمليات الإنقاذ معقدة؛ بسبب ظروف صعبة منها هطول الأمطار والانهيارات الأرضية، ووجود العديد من القرى في مناطق تلال يتعذر الوصول إليها.

وتواصل فرق الإنقاذ مساعدة السكان وإخراج القتلى والمصابين من تحت الأنقاض. ويعد هذا الزلازل الأشد فتكًا في أفغانستان منذ أكثر من عقدين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت جمهورية مصر العربية، أمس 22 يونيو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لدولة أفغانستان ولذوي ضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات.

‫كما تعرب مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع أفغانستان في هذا المُصاب الأليم.