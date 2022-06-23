رئيس الصين يفتتح منتدى بريكس ويحذر من خطور فرض العقوبات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج دول العالم، اليوم الأربعاء، إلى التغلب على الصعوبات عبر العمل المشترك، والسعي معا نحو تعاون مربح للجميع.



جاء ذلك في كلمة شي،عبر تقنية الفيديو، خلال مراسم افتتاح منتدى أعمال بريكس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال شي إنه يتم حاليا إعاقة بعض سلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية "عن عمد وتتذبذب أسعار السلع عند مستويات عالية ويتزايد التضخم في جميع أنحاء العالم، ولا تزال الأسواق المالية الدولية متقلبة، ويستمر زخم التعافي الاقتصادي العالمي في التراجع".



وأضاف: "تشعر الشعوب بالقلق من سقوط الاقتصاد العالمي في مستنقع الأزمات. ففي هذه اللحظة الحاسمة، فقط من خلال التضامن والتعاون يمكننا التغلب على الأزمات الاقتصادية."



وقال شي إنه يتعين على الدول الكبرى المتقدمة أن تتبنى سياسات اقتصادية مسؤولة، ودعاها إلى تجنب انتشار الآثار السلبية لسياساتها ومنع حدوث صدمات شديدة للدول النامية.



وأضاف "يتعين علينا أن نتحد نحو هدف واحد وأن نعزز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي من أجل منع تباطؤ التعافي العالمي أو حتى توقفه".



ووصف الرئيس الصيني العقوبات بأنها "مثل الكيد المرتد والسيف ذي الحدين، وقال إن من يقومون بتسييس الاقتصاد العالمي والاستفادة منه وتسليحه ويفرضون عن عمد عقوبات من خلال الاستفادة من الهيمنة في الأنظمة المالية والنقدية الدولية، "سيضرون في نهاية المطاف الآخرين وأنفسهم وسيجلبون كوارث للشعوب في جميع أنحاء العالم".



وتعرض شي بالنقد في هذا السياق للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية.



من جهته ، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحاولات الأنانية للغرب لنقل أخطائه في الاقتصاد الكلي إلى العالم أدت إلى أزمة لا يمكن التغلب عليها إلا بالتعاون الصادق والمتبادل المنفعة.



وأضاف بوتين في كلمة في قمة "بريكس" التي عقدت اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو،أن الغرب يلقي على كاهل العالم أعباء أخطائه الاقتصادية متسلحا بآليات مالية،بحسب قناة"أر تي عربية"الروسية.



وتابع بوتين: "فقط على أساس التعاون الصادق والمنفعة المتبادلة، يمكننا البحث عن طرق للخروج من حالة الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية (الغربية



وأنشئ تجمع بريكس عام 2011 ويضم في عضويته خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.