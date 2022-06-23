الهند تسجل 13 ألفا و313 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية 13 ألفا و313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و344 ألفا و958 حالة.

وذكرت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم /الخميس/ - أنه تم أيضا تسجيل 38 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و941 حالة، مضيفة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 83 ألفا و990 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و736 ألفا و27 شخصا، وذلك بعدما تعافي 10 آلاف و972 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.