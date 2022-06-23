الخارجية الأمريكية تقدم التعازي لضحايا زلزال أفغانستان

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أسفها العميق وتعازيها لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان اليوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكي "نعرب عن تعاطفنا وصلواتنا لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في هذه المأساة. لقد عانى شعب أفغانستان من مشقة غير عادية، وهذه الكارثة الطبيعية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".

وأضاف "يقوم شركاء الولايات المتحدة في المجال الإنساني بالاستجابة للحادث عن طريق إرسال فرق طبية لمساعدة الأشخاص المتضررين، ونقوم بتقييم خيارات الاستجابة الأخرى.

واختتم بالقول "إننا نقف إلى جانب شعب أفغانستان وسنواصل قيادة المجتمع الدولي في الاستجابة لاحتياجاته الإنسانية".