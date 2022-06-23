دبلوماسيون: جوتيريش قد يجتمع مع أوكرانيا وروسيا بشأن اتفاق الحبوب

قال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد يجتمع قريبا مع ممثلي روسيا وأوكرانيا في تركيا في محاولة لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود.

وأوضح الدبلوماسيون أن المحادثات أحرزت تقدما كبيرا بما يكفي لكي يتفاوض جوتيريش مع موسكو وكييف مباشرة ربما الأسبوع المقبل

وحذروا أيضاً من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن حالة انعدام الثقة الشديدة لا تزال قائمة بين الجانبين، في ضوء عدد من العقبات

ويناشد المجتمع الدولي روسيا منذ أسابيع السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية، وتقول أوكرانيا إن البحرية الروسية حاصرت موانئها المطلة على البحر الأسود.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية في وقت سابق بأن تركيا تأمل في أن تستضيف خلال "الأسابيع المقبلة" محادثات، بمشاركة روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لبحث التوصل إلى اتفاق يضمن خروج شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وذكرت الوكالة أن وفدين عسكريين من كل من تركيا وروسيا اتفقا في موسكو أمس الأول على الدفع من أجل إجراء محادثات منفصلة مع كل من أوكرانيا والأمم المتحدة، للتمهيد لعقد "قمة رباعية" في تركيا.

ولم يتضح على الفور موعد عقد القمة، التي لم يتم رسميا تأكيد عقدها.