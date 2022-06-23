عاهل البحرين يشيد بما تقدمه السعودية من خدمات لحجاج بيت الله الحرام

أشاد العاهل البحريني، القائد الأعلى للقوات المسلحة البحرينية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، من خدمات جليلة ورعاية واهتمام كبيرين لحجاج بيت الله الحرام.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال استقباله، بحضور المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم بالقيادة العامة، العقيد المرشد الديني علي يوسف البوعينين رئيس بعثة الحج بقوة الدفاع وعدد من المسئولين عن البعثة، التي ستغادر البلاد خلال الأيام القادمة إلى الديار المقدسة.

وأشاد الملك حمد بن عيسى بإسهامات قوة دفاع البحرين في مختلف المجالات النبيلة والانسانية وتوفير أفضل الخدمات لمنتسبيها، متمنيا لجميع حجاج مملكة البحرين وكافة ضيوف الرحمن من الدول العربية والإسلامية بأن يتقبل الله تعالى طاعتهم.