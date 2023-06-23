تيتان: نفجار كارثي أودى بحياة ركاب الغواصة

وقال شون لييت، الذي يرأس شركة تمتلك بشكل مشترك سفينة الدعم، بولار برنس الأربعاء، إن جميع البروتوكولات اتبعت، لكنه رفض توضيح كيفية توقف الاتصال.

وكانت أسئلة بشأن سلامة تيتان قد أثيرت في عام 2018 خلال ندوة لخبراء صناعة الغواصات، وفي دعوى قضائية رفعها رئيس العمليات البحرية السابق في أوشان غيت، سويت في وقت لاحق من ذلك العام.