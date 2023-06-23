تيتان: نفجار كارثي أودى بحياة ركاب الغواصة

قال خفر السواحل الأمريكي إن الغواصة تيتان التي فقدت في المحيط الأطلسي قبل أيام قد تعرضت على الأرجح لانفجار داخلي كارثي ما أودي بحياة ركابها الخمسة.
وكانت مركبة إلكترونية قد عثرت على حطام الغواصة قرب موقع السفينة تيتانيك، التي كانت الغواصة المفقودة تستهدف زيارته.
وفي مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، قدم خفر السواحل الأمريكي تعازيه لعائلات من كانوا على متنها.
وقالت شركة أوشن غيت إكسبيديشن إنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد "قد ماتوا".
وأضافت أوشن غيت إكسبيديشن: "قلوبنا مع هؤلاء المفقودين الخمسة، ومواساتنا لكل أفراد عائلاتهم في هذه اللحظات العصيبة".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عمن قالت إنهم عناصر إنقاذ القول إن "روبوتا يُستخدم للبحث تحت سطح البحر، عثر على حطام قرب موقع تيتانيك".
وأفاد خفر السواحل الأمريكي بأن الحطام الذي عُثر عليه هو من "الجسم الخارجي" للغواصة.
وقال خفر السواحل الأمريكي إن الحطام تم العثور عليه في قاع المحيط على مسافة تبعد حوالي 1,600 قدم (487 كيلو مترا) قدم من مقدمة السفينة تيتانيك.
وأعرب خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي، عن مواساته لعائلات المفقودين.
وبدأت عمليات البحث منذ الأحد الماضي، واتسعت مساحة البحث لنحو 20 ألف كيلومتر مربع.
وبدأت الغواصة تيتان الصغيرة الحجم، التي تديرها شركة "أوشان غيت إكسبديشن" الأمريكية، هبوطها إلى قاع البحر في الساعة 8 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، الأحد لكنها فقدت الاتصال بسفينة الدعم قرب نهاية غوصها الذي كان ينبغي أن يستمر لساعتين للوصول إلى حطام السفينة الذي مضى عليه قرن من الزمن.
مغامرة في أعماق البحار
كانت السفينة تيتانيك، قد غرقت عام 1912، في رحلتها الأولى ثم اصطدمت بجبل جليدي، وأسفر هذا عن مقتل أكثر من 1500 شخص، في موقع على بعد 1450 كم شرق كيب كود، ماساتشوستس، و640 كم جنوب سانت جون، نيوفاوندلاند.
وكانت تيتان تحمل قائدها وأربعة آخرين في رحلة استكشافية لحطام السفينة في أعماق البحار، في مغامرة سياحية تتقاضى عنها شركة أوشان غيت إكسبيديشن 250 ألف دولار عن الشخص الواحد.
وكان من بين الركاب الملياردير والمغامر البريطاني هاميش هاردينغ، البالغ 58 عاما، وقطب الأعمال الباكستاني المولد شاهزادا داود، البالغ 48 عاما، مع ابنه سليمان البالغ من العمر 19 عاما، وكلاهما مواطنان بريطانيان.
كما أبلغ عن وجود عالم المحيطات الفرنسي وخبير تيتانيك، الرائد بول هنري نارجوليت، البالغ 77 عاما، وستوكتون راش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوشان غيت إكسبيديشن، على متن الغواصة. وراش متزوج من ابنة أسرة سليلة اثنين من ضحايا تيتانيك.
وقال شون لييت، الذي يرأس شركة تمتلك بشكل مشترك سفينة الدعم، بولار برنس الأربعاء، إن جميع البروتوكولات اتبعت، لكنه رفض توضيح كيفية توقف الاتصال.
وكانت أسئلة بشأن سلامة تيتان قد أثيرت في عام 2018 خلال ندوة لخبراء صناعة الغواصات، وفي دعوى قضائية رفعها رئيس العمليات البحرية السابق في أوشان غيت، سويت في وقت لاحق من ذلك العام.