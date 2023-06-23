ظهر الفنان تامر حسني وهو يلعب مع أسد ضخم ويأمره بأداء بعض الحركات، ضمن مشاهد الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "تاج" المقرر طرحه في عيد الأضحى.



وقام تامر بتصوير هذه المشاهد داخل السيرك الإيطالي فانتازيا تحت قيادة مدرب الأسود والنمور محمد الحلو بأكتوبر، حيث يظهر تامر بشخصية شاب ذو قوة خارقة ويقبل الأسد الذي يدعى "مانو"، وأمره بعمل بعض الحركات امام حبيبته التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني، والتي شاركت في هذه المشاهد التي استغرق تصويرها حوالي ساعتين.



ويظهر تامر بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم «تاج»، بينما ظهر تامر حسني في البورومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضا.



يشارك في بطولة فيلم "تاج" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داوود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج سارة وفيق.



يشار إلى أن محمد الحلو مدرب الأسود والنمور ينظم غدا السبت، احتفالية ضخمة داخل السيرك الإيطالي فانتازيا بأكتوبر يحضرها نخبة من الفنانين والمشاهير.