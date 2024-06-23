أونروا: حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم في غزة أمر مروع

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة قطاع من الامتحانات.

وقالت "الأونروا"، إن "هناك أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة حرموا أيضا من التعليم على مدار 8 أشهر"، واصفة ذلك بـ"الأمر المروع والمحزن".

وكانت الوكالة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، تعرض 69 في المئة من المباني المدرسية التي تؤوي نازحين في غزة لقصف أو لأضرار بشكل مباشر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وشددت المنظمة الأممية، في بيانها، على أهمية وقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.