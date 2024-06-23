 أونروا: حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم في غزة أمر مروع - بوابة الشروق
الأحد 23 يونيو 2024 6:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أونروا: حرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم في غزة أمر مروع

وكالات
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 5:36 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 5:36 م

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، حرمان 39 ألف طالب ثانوية عامة في غزة قطاع من الامتحانات.

وقالت "الأونروا"، إن "هناك أكثر من نصف مليون طفل في قطاع غزة حرموا أيضا من التعليم على مدار 8 أشهر"، واصفة ذلك بـ"الأمر المروع والمحزن".

وكانت الوكالة قد أكدت، في وقت سابق اليوم، تعرض 69 في المئة من المباني المدرسية التي تؤوي نازحين في غزة لقصف أو لأضرار بشكل مباشر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وشددت المنظمة الأممية، في بيانها، على أهمية وقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، داعية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك