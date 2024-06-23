وصف الإعلامي عمرو أديب، الدوري المصري لكرة القدم بأنه فاشل.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن الدوري المصري فاشل سواء على المستوى التنظيمي أو على الصعيد الفني.

وأضاف أن الزمالك يجهز ملفا قانونيا لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بسبب أزمة الدوري.

وأشار إلى أن الزمالك يعول على أن تصدر المحكمة قرارا بإلغاء دوري هذا الموسم، معتبرا أن الوصول لهذه الخطوة لن يكون بالأمر السيئ لكون الدوري فاشلا على حد وصفه.

ولفت إلى أن النادي الأهلي قد يسعد إذا ما تقرر إلغاء دوري هذا الموسم، دون أن يذكر السبب لكن من المُرجح أنه يقصد تقدم نادي بيراميدز في جدول الترتيب وتصدره المسابقة وتحقيقه 12 فوزا متتاليا.

وانتهى مجلس إدارة نادي الزمالك من اجتماعه الذي عقده مساء اليوم الأحد في منزل رئيسه حسين لبيب، وخلُص إلى التمسك بالقرار السابق بعدم خوض أي مباريات في الدور الثاني للدوري لحين الانتهاء من المؤجلات.

والقرار الذي تم اتخاذه عقب مباراة المصري البورسعيدي التي خسرها الزمالك بهدفين لهدف، جاء في بيان تضمن عدة طلبات من بينها التحقيق مع طاقم التحكيم الذي أدار المباراة بقيادة أحمد الغندور حكم الساحة، ومحمود البنا حكم تقنية الفار.

كما طلب الزمالك في بيانه تحديد جدول واضح يستند على إنهاء مباريات الدور الأول بشكل طبيعي ثم استكمال الدور الثاني.