ليبيا تدين وتستنكر الهجمات الإيرانية على قطر

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أعلنت وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وأكدت الخارجية اللببية في بيان على موقعها الرسمي أن "استهداف دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة مستقلة وخرقا واضحاً للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة".

وقالت حكومة طرابلس، "إنها تتضامن بالكامل مع دولة قطر وتقف إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات أمنية " بحسب البيان.

وحذرت ليبيا من خطورة ما أسمته "استمرار التوترات الإقليمية وتجنب أي خطوات تصعيدية من جميع الأطراف من شأنها الدفع نحو المزيد من الاحتقان".