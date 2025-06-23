دول الخليج: الهجوم الصاروخي الإيراني على قطر انتهاك صارخ لسيادتها

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الاثنين، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في قطر يعد انتهاكا صارخا لسيادتها.

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في بيان له مساء اليوم الاثنين "بأشد العبارات، الهجوم الصاروخي الذي قامت به إيران ضد أراضي دولة قطر".

وأكد البديوي في بيانه، "أنه في الوقت الذي تدين دولة قطر ودول مجلس التعاون بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وتبذل كل جهودها للوساطة من أجل وقف إطلاق النار، نتفاجأ بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني على دولة قطر الذي يعتبر خرقاً لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية والأممية".

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "هذا الاعتداء بأنه يُعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، ومساسا مباشراً بأمن دول المجلس كافة"، مجددا "التأكيد على أن أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، موضحا أن المجلس يقف صفًا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".

ودعا البديوي "المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها."

وكانت الدوحة قد تعرضت لرشقة صاروخية إيرانية مساء اليوم الاثنين ، تصدت لها الدفاعات الجوية، فيما ساقت طهران مبرراتها، بأنها لم تكن تستهدف قطر، إنما تلك الهجمة موجهة لقاعدة العديد الأمريكية على الأراضي القطرية.

ومساء اليوم الاثنين، تصدّت الدفاعات الجوية القطرية لهجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة العديد الجوية، في حين قال مسؤول دفاعي أمريكي إن القاعدة تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، دون وقوع إصابات.