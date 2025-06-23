البحرين تعلن إعادة فتح المجال الجوي بالكامل

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أعلنت السلطات الكويتية، مساء الاثنين، إعادة فتح المجال الجوي بالكامل في أعقاب إغلاقه جراء التطورات في المنطقة.

وقالت إدارة شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية، في بيان، إنه تمت إعادة فتح المجال الجوي في أجواء مملكة البحرين بالكامل، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي ضمن اضطرابات مؤقتة سادت منطقة الخليج بسبب هجمات إيرانية على قواعد أمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.

فيما عبرت وزارة الخارجية القطرية، عن إدانتها بشدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي، بحسب قناة الجزيرة.

وأشارت إلى أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية القطرية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح، وأنه سيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.

ونوهت بأن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.