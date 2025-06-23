عراقجي: مواقف روسيا حيال الهجمات على إيران جيدة جدا وحازمة

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مواقف روسيا حيال الهجمات على إيران كانت "جيدة جدا وحازمة".

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، قيّم عراقجي في تصريحات للصحفيين، لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الاثنين.

وأفاد عراقجي أنه عقد لقاء "جيدا جدا" مع بوتين، بحثا خلاله "الأحداث الراهنة بالتفصيل".

وأكد أن طهران وموسكو تتعاونان بشكل وثيق في القضايا الدولية وتدعمان مواقف بعضهما البعض.

وأضاف: "لطالما لعبت روسيا دورا مهما وجادا في البرنامج النووي الإيراني. محطة بوشهر للطاقة النووية بُنيت على يد الروس، كما أن محطتي الطاقة الأخريين في مرحلة التصميم والبناء (بمشاركة روسية)".

وأشار عراقجي إلى أن نتائج الهجمات على إيران تُثير قلقا مشتركا في المنطقة وعلى صعيد المجتمع الدولي ومنظومة منع انتشار الأسلحة النووية، لافتا إلى أن روسيا قلقة أيضا بشأن هذه القضية.

وتابع: "مواقف روسيا (من الهجمات) كانت جيدة جدا وحازمة حتى الآن"، وهي تعمل على ضمان اتخاذ خطوة في مجلس الأمن الدولي.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.