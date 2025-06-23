قرقاش يتراجع عن انتقاده لسموتريش: وصلتني تأكيدات بأن التصريح المنسوب له غير صحيح

حذف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، تدوينة وجه فيها انتقادًا لاذعًا لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «بلغتني تأكيدات موثوقة، وبالاطلاع على نص المقابلة، يتضح بأن ما نُسب لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب على إيران غير صحيح، ولم يصدر عنه. ومن هذا المنطلق، حذفت التغريدة السابقة».

وجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل، ومن خلال المسار الدبلوماسي.

بلغتني تأكيدات موثوقة وبالاطلاع على نص المقابلة يتضح بأن ما نُسب لوزير المالية الإسرائيلي بشأن دعوة دول الخليج لتمويل الحرب على إيران غير صحيح، ولم يصدر عنه. ومن هذا المنطلق، حذفت التغريدة السابقة.



نجدد موقف الإمارات الداعي إلى معالجة قضايا المنطقة بالحكمة والعقل، ومن خلال… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 23, 2025

وفي التدوينة المحذوفة، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن دعوة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، دول الخليج لتمويل العمليات في إيران «وقاحة وإفلاس أخلاقي».

وأضاف: «بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش، حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران. دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصًا على استقرار المنطقة وشعوبها. مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد».

وأمس الأحد، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مطالبة بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات.