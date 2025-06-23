اعتقال 3 إسرائيليين رفضوا إدخال آخرين للملاجئ أثناء صفارات الإنذار

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص رفضوا إدخال آخرين معهم إلى الملاجئ العامة في مدينة بات يام وسط البلاد، خلال دوي صفارات الإنذار، تزامنا مع إطلاق صواريخ من إيران، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 14 العبرية الخاصة مساء الاثنين: "اعتقلت شرطة بات يام ثلاثة مشتبه بهم خلال الأيام الأخيرة، لتورطهم في حوادث مُنع فيها السكان من دخول الملاجئ العامة في أنحاء المدينة".

وأضافت أن المشتبه بهم أُحيلوا إلى مركز شرطة المدينة للتحقيق معهم.

وفي إحدى هذه الحالات، قام أحد السكان بالاعتداء على إحدى المقيمات بالمدينة بعد أن دخلت إلى الملجأ برفقة كلبها، حيث قام بإبعادها بالقوة من المكان، وفق المصدر نفسه.

وفي حادثة أخرى، منعت امرأة من دخول الملجأ برفقة والديها المسنين، اللذَين يبلغان من العمر 80 عاما.

من جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى كل محاولة لمنع الوصول إلى المناطق المحمية"، وفق القناة 14.

ودعت الشرطة الجمهور "إلى التصرف بمسئولية، وتسامح وإنسانية".

وملوحة بالعقاب، أشارت الشرطة إلى أن "منع دخول أشخاص إلى الملاجئ يُعد جريمة جنائية بموجب قانون الدفاع المدني"،

وسبق أن تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحوادث متفرقة، منع فيها إسرائيليون أشخاصا آخرين من دخول الملاجئ أثناء إطلاق الصواريخ الإيرانية.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.​​​​​​​