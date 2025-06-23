الحكومة اليابانية: نتفهم تصميم واشنطن على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية

يبدو أن الحكومة اليابانية أظهرت اليوم الاثنين بعض الدعم للهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، قائلة إنها تتفهم تصميم واشنطن على منع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا قال في بيان "تدرك اليابان أن العمل الأمريكي يظهر تصميم واشنطن على خفض التصعيد بالتزامن مع منع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

كما قال إن أمريكا كانت "تسعى بجدية نحو الحوار" في ظل ظروف صعبة تحيط بالقضية النووية الإيرانية.

وأضاف أن اليابان لا تزال "تأمل بقوة أن يتم إعادة فتح مسار الحوار" بين الولايات المتحدة وإيران، متعهدا ببذل" كل الجهود الدبلوماسية الضرورية بالتعاون مع المجتمع الدولي" نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.