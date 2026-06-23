اتحاد الصناعة الألماني يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 4ر0%

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خفض اتحاد الصناعة الألماني توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الحالي إلى 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كأحد الأسباب الرئيسية لخفض التوقعات.

كان الاتحاد يتوقع في بداية العام الحالي نمو الاقتصاد بمعدل 1% خلال العام.

وقالت تانيا جونر الرئيس التنفيذي للاتحاد إن النمو الاقتصادي حاليا يأتي مدفوعا بالاستثمارات العامة.

وأضافت أن التوقعات المعدلة تضع بالفعل في الحساب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الحرب بين البلدين خلال 60 يوما،

وتابعت جونر "مع ذلك فإن التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران مازالت قائمة".