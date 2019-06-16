حدد نادي يوفنتوس الإيطالي سعر بيع نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، حيث وضعت إدارة النادي الإيطالي مبلغًا يترواح ما بين 70 إلى 90 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد إلى التعاقد مع الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر خلال الموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس مستعد لبيع ديبالا إذا تم تنفيذ شروطهم، وأن النادي الإيطالي لن ينظر في أي عروض تقل عن 70 مليون جنيه استرليني.

وأكدت (الديلي ميل) أن أولي جونار سولسكاير يريد التعاقد مع ديبالا، خاصة في رغبة روميلو لوكاو في مغادرة الفريق إلى إنتر ميلان خلال الصيف الحالي.

ومن المنتظر أن يجد اليونايتد منافسة شرسة من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، الذين عبرا عن رغبتهما في التعاقد مع ديبالا.