اتحاد الصحفيين العرب يتراجع: أعضاؤنا لم يزوروا إسرائيل

نفى اتحاد الصحفيين العرب زيارة أي صحفي في المنظمات الأعضاء بالاتحاد إسرائيل، خاصة أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والإماراتية، وهيئة الصحفيين السعوديين، ونقابة الصحفيين العراقيين.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه تم التأكد بصورة قاطعة من عدم تورط أي صحفي ينتمي إلى هذه المنظمات في واقعة الزيارة، وأضاف: "قد يكون وفد الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حالياً يعيشون فى دول المهجر، ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها".

وجدد الاتحاد تمسكه والتزام أعضائه كافة بقواعد النظام الأساسي، بالوقوف ضد جميع أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، إلى حين تحرير التراب العربي، وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

كان الاتحاد أصدر، بيانا أمس الأول، أدان فيه بشدة زيارة بعض الصحفيين العرب لإسرائيل، مؤكدا أنها تتنافي وتتعارض مع النظام الأساسي للاتحاد الذي يدعو إلى تعبئة الرأي العام العربي ضد أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، تأكيداً على استمرار الصراع العربي الصهيوني، حتى يتم تحرير التراب العربي المحتل .

وذكر رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية فى وزارة الخارجية الإسرائيلية يوناتان جونين، أن الوفد سيزور مركز تخليد ذكرى "الهولوكوست"، والكنيست، والأماكن المقدسة فى القدس .

وأوضح بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن وفد الصحفيين المذكور سيزور أيضا حيفا، والناصرة، وتل أبيب، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أعضاء فى الكنيست، ومسئولين فى الخارجية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين .