الحلبوسي يدعو واشنطن لمشاركة أوسع في تحقيق التنمية والاستقرار بالعراق

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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى توسيع مشاركة الولايات المتحدة في عملية البناء والتنمية والاستثمار والاستقرار في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال الحلبوسي للسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر في مكتبه.

وقال بيان عن مكتب الحلبوسي، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن الأخير بحث خلال لقائه بالسفير الأمريكي العلاقات بين بغداد وواشنطن، والتطورات السياسية الدولية.

وأكد رئيس مجلس النواب، وفقا للبيان، على دور العراق في المنطقة، مشيرا إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية، مشيدا بـ"تعاون التحالف الدولي مع العراق".

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بإقرار مجلس النواب قانون مشروع التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية، معتبرا ذلك تطورا سياسيا مهما.