المغرب يسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 302 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 ألفًا و264 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 236 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 15 ألفًا و872.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 625 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 15 مليون إصابة.